Polis Akademisi Başkanlığına yeni atama! Resmi Gazete'de duyuruldu

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarına göre; Polis Akademisi Başkanlığına "Prof. Dr. Murat Balcı", Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü’ne "Fatih Ayna" atandı.

17 KENTE VALİ YARDIMCISI ATANDI

Öte yandan, 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

Bunun yanı sıra, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlardaki görevden alma ve atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'ne Selim Terzi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı, Farklı resmi makam, kurum ve kuruluşlardaki 141 kişi yeni görevlere getirildi.