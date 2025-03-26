Polis baskın yaptı: Binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente büyük miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen bir otomobil, Konak ilçesinde durduruldu.

Polis ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, 160 bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsü B.T., olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.