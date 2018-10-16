Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutunda inceleme yapılacağı bildirildi. BM ise Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacak.



Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililerin ilerleyen saatlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutuna gelmesi bekleniyor.



Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri, dün Levent'teki başkonsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.



Bugün de Türk ve Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacağı bildirildi.



İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.



BM'den Suudi Arabistan'a "dokunulmazlıkları kaldırın" çağrısı



Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.