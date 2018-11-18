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Polis memuru Mehmet Fatih Nenem aracında ölü bulundu

Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü polis memurunun başından vurularak öldüğü belirlendi.

Polis memuru Mehmet Fatih Nenem aracında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Kumburgaz kavşağında bariyerlere çarpan bir otomobil gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, sürücünün başına giren tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, sürücünün, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem olduğu belirlendi.

Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #aracında ölü bulunan polis #büyükçekmecede aracında ölü bulunan polis
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