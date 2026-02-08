Polis memuru Melih Okan Keskin cinayeti: Şüpheli ifadeleri ortaya çıktı

Ankara’da polis memuru Melih Okan Keskin’in (44) araç muayene istasyonunda yaşanan kavganın ardından hayatını kaybettiği olayda, gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

'BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM'

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım"

'ORTALAMA BİR HIZLA ADAMA YAKLAŞTIM VE İTTİM'

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darbetmedim"

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını söyledi.

TÜVTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan TÜVTÜRK’ten olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ismi karıştığı tespit edilen kişilerin iş akdinin feshedildiği ve ayrıca iç soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi’ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Burada polis memuru Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Kavgada Melih Okan Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.