Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci alımına başlıyor! Nasıl başvuru yapılacak?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci alımına başlıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

2 bin 500 polis memuru adaylığı için başvuru süreci başlıyor.2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına 250'si kadın 2 bin 500 aday alınacak.Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Ön başvurular 5-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Başvuruda bulunmak isteyenlerin "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi kullanarak giriş yapması yeterli.Adaylarda, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olması gibi özellikler aranıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü, kabul edilen öğrencilerin yemek barınma ve sağlık giderlerini karşılayacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak görevlerine başlayacak.