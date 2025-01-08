Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin cezası belli oldu!

Son dakika… İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin cezası belli oldu!
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23 Eylül 2024 tarihinde Ümraniye’de polisle girdiği çatışmada Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve sabıkası kabarık olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti, Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Emre Geçti, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, şehit polis memurunun ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Yunus Emre Geçti’yi polis memuru Şeyda Yılmaz’a karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık ayrıca, bir başka polis memurunu yaralamaktan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis, annesi Pınar Geçti’ye karşı gerçekleştirdiği eylem nedeniyle "olası kastla kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis, ve “polise karşı mukavemet” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

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