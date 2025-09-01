Polis ve MİT ortak operasyonu: Milyonlarca uyuşturucu hap bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.”

