İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir polis memurunu şehit ettiği, diğerini yaraladığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşıldığı sırada bıçakla saldırdığı polis memurunu şehit ettiği, diğerini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Ceyhan (21), müşteki polis memuru Osman Çoban ile taraf avukatları katıldı.



İddia makamı, önceki celse verdiği, sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.



Olayı hatırlamadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Ceyhan, "Söylenecek olanları bugüne kadar söyledim. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur. Yaptıysam az bile yapmışım, yapmadıysam da yapacak bir şey yok." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği sanık Ceyhan'a herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme ayrıca, sanığı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "birden fazla memurun görevini yapmasına etkin olarak direnme" suçundan 4 yıl 6 ay, "bıçak ve diğer aletleri bulundurma, taşıma, satma ve satmaya aracılık etme" suçundan 1 yıl hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı.



Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıl 6 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Duruşma sonrası açıklama yapan şehit polis memuru Mehmet Çelik'in ailesinin avukatı Nur Topraktepe Tamer, verilen kararın başta şehit ailesi olmak üzere herkesin acısını bir nebze de olsa hafiflettiğini dile getirerek, "Bu kararın emsal teşkil etmesini ve bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni etmekteyiz." şeklinde konuştu.



Olay

Bornova ilçesinde 6 Mart'ta Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, kimlik bilgilerini sorguladıkları Serhat Ceyhan'ın asker kaçağı olduğunu belirlemişti. Bu esnada bıçaklanan polis memurlarından Mehmet Çelik (47) olay yerinde şehit olmuş, Osman Çoban ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Ceyhan hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açılmıştı.