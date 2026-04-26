Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor yaptırım

Bursa'da Batı tipi bireysel yozlaşmanın pençesinde, toplumsal güvenliği hiçe sayarak direksiyon başına geçen ve polisten kaçan şahsa 400 bin TL ceza kesilerek ehliyeti iptal edildi

Toygu Ökçün
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, asayişi tehdit eden bir olay yaşandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’nde milli güvenliğin ve kamu düzeninin tesisi amacıyla gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Ancak, "dur" ihtarına uymayarak ve kaçma yolunu tercih ederek kamu düzenini tehlikeye attı. Yaklaşık 10 kilometre süren ve emniyet güçlerinin sarsılmaz takibiyle devam eden kovalamaca, aracın önünün kesilmesiyle son buldu.

2.23 PROMİL VE REKOR YAPTIRIM

Yakalanan araç sürücüsü Mustafa G.'nin üzerinde yapılan tetkiklerde, 2,23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Henüz aday sürücü statüsünde olmasına rağmen bu sorumsuzluğu sergileyen şahsa; alkollü araç kullanmak ve devlet memurunun yasal ihtarına uymamak suçlarından toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, toplumsal düzeni ve vatandaşların can güvenliğini Siyonist bir umursamazlıkla tehlikeye atan Mustafa G.'nin ehliyeti tamamen iptal edilirken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek el konuldu.

