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Polislerin silahlarına el konuldu!

Meksika'da Acapulco polisi hakkında uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

Polislerin silahlarına el konuldu!

BBC'nin haberine göre, sahil beldesi Acapulco'da görevli polis memurları, gözaltına alınarak silahlarına, telsizlerine ve kurşun geçirmez yeleklerine el konuldu. 

Soruşturmanın, uyuşturucu çetelerinin Acapulco emniyetine sızdığı şüphesi üzerine başlatıldığı, cinayetle suçlanan 2 üst düzey emniyet yetkilisinin arandığı belirtildi.

Emniyet soruşturması nedeniyle kentte eyalet polisi ve askerlerin devriye gezeceği kaydedildi. 

Sahil kentinde son yıllarda uyuşturucu ticaretinin ve cinayet oranının arttığı bildirildi. 

Meksika'da yerel polisin, eğitimsizlik ve düşük maaşlar nedeniyle kolaylıkla uyuşturucu kartellerinin hedefi haline gelebildiğine işaret ediliyor. 

Uyuşturucu çetelerinin polis memurlarından para karşılığı liderlerine itaat etmelerini istediği, kabul etmezlerse ölümle tehdit ettiği belirtiliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #meksika #silah
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