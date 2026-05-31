Polisten kaçan alkollü sürücüden akıl almaz bahane: "Anksiyetem tuttu"

Adana’da dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimi, film sahnelerini aratmayan tehlikeli bir kovalamacaya dönüştü.

Toygu Ökçün
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken başka bir polis memuruna çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Gar Meydanı'nda trafik polisleri trafik denetimleri gerçekleştirdi. Polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü olan Suudi Arabistan uyruklu Canyel H., denetim sırasından alkolmetreyi üflemedi ve araçtan inmeyerek "Anksiyetem tuttu." dedi.

POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu sırada "dur" ihtarında bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdüğü öne sürülen sürücü nedeniyle polis memuru son anda kendisini yola atarak muhtemel bir kazadan kurtuldu. Polis ekiplerinin kontrollü takibe aldığı sürücü, Alparslan Türkeş Bulvarında maddi hasarlı trafik kazası yaptıktan sonra yakalandı.

Yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.

REKOR CEZA KESİLDİ VE TUTUKLANDI

Sürücü hakkında "alkollü araç kullanmak", "ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve olayla ilgili diğer suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

