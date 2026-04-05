Polisten kaçan alkollü sürücüye rekor ceza: 1 milyon 292 bin lira

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, gece saatlerinde Etiler Kavşağı’nda şüpheli gördükleri 71 AEK 480 plakalı aracı durdurdu. Bölgeye trafik ekiplerinin sevki beklendiği sırada, sürücü Ö.K. aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

1,41 PROMİL ALKOL VE POLİSE MUKAVEMET

Emniyet güçlerinin takibi ve kurulan irtibat neticesinde sürücü, Orgeneral Arif Çetin Caddesi üzerinde durduruldu. Burada yapılan teknik ölçümlerde, Ö.K.'nin 1,41 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümünün ardından emniyet mensuplarına yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunan, görevli memurlara direnerek zorluk çıkaran sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

TRAFİK KANUNU’NDAN EN ÜST SINIRDA CEZA

Sürücü Ö.K. ve araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 1 milyon 292 bin lira idari para cezası kesildi. Adli ve idari işlemlerin ardından söz konusu araç, 60 gün süreyle otoparka çekilerek yediemine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.