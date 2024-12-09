Polonez işçileri 143 gündür adalet için ayakta

Ürdünlü Polonez işvereninin sendikaya üye oldukları için işten çıkardığı 146 işçinin mücadelesi 143'üncü gününde. Ankara yürüyüşlerinin ilk durağı olan Çatalca Adalet Sarayı önünde üç gündür ablukaya alınan işçiler yollarına devam etmek istiyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Polonez işçileri 143 gündür adalet için ayakta
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Soğuk havaya ve yağan yağmura aldırış etmeyen Polonez işçilerinin Çatalca adliyesi önündeki bekleyişi sürüyor. Adliye önünde bekleyişleri süren işçiler, 4 gündür sabahladıkları parkı yeni direniş alanına çevirdi.

5 aydan beri mücadelelerini sürdüren işçilerin en büyük destekçileri aileleri oldu. Aileler işçilerle birlikte adliye önünde sabahlıyor.

Soğuk hava koşullarına rağmen adliye önündeki bekleyişini sürdüren işçilerden biri şöyle konuştu:
"Biz tek bir şey istiyoruz; işimizi istiyoruz, adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Bu memlekette insan gibi yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz!"

Beş aydır süren mücadelede işçilerin en büyük destekçileri aileleri oldu. Aileler, adliye önünde işçilerle birlikte sabahlıyor. Bir işçinin eşi, bu süreçte yaşadığı utancı dile getirdi:
"Mücadelenin başından beri yanlarındayım. Eşim burada yağmur altında direnirken ben evde huzurla uyuyamıyorum. Bu olaydan utanç duyuyorum."

İşçiler, Türk bayrağı taşıyarak yürüyüşlerini sürdürürken, taleplerinin sadece işlerine geri dönmek olduğunu ifade ediyorlar. Bir işçi, yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:

"Altı yaşındaki çocuğum bana, 'Baba, para yok' dediğinde cevap veremedim. Çocuğum, 'Kantinden tost alamıyorum' dediği zaman gözyaşları içinde kaldım çünkü beş aydır işsizim."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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