Polonez işçilerinin kararlı yürüyüşü devam ediyor: "Ölmek var dönmek yok!"

Polonez işçisi hakkını arıyor. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan emekçilerin Ankara yürüyüşüne izin verilmedi. Tepki gösteren işçiler, "yol açılana kadar açlık grevindeyiz" dedi. Emekçiler, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istiyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Polonez işçilerinin kararlı yürüyüşü devam ediyor: "Ölmek var dönmek yok!"
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İstanbul'dan Ankara’ya yürüyüş yapacak işçiler ilk gününü tamamladı. İlk günün sonunda Çatalca adliyesi önünde sabahladılar. Sabahlamanın sonunda ise işçiler yürüyüş için harekete geçti. Yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere polis engelledi. İşçiler yol açılana kadar açlık grevindeyiz dedi:

"Neden böyle yapıyorlar neden polisler bize engel koyuyorlar bende anlamıyorum. Bütün polisler benim evladım. Bir şey diyemiyorum yani çok üzülüyorum. Türk vatandaşı olarak polislerin arasında böyle olunca çok üzülüyorum."

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Polonez işçisi kararlı. Ölmek var dönmek yok. Yürüyüşün 2’inci gününde işçileri Vatan Partisi yine yalnız bırakmadı.

İşçiler, Ankara’ya ulaşıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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