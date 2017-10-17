Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Duda ve Erdoğan, heyetlerini birbirine takdim etti. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini anlamalarının ardından Türkiye ve Polonya milli marşları çalındı.



Erdoğan ve Duda, tören kıtasını denetledi. Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki cumhurbaşkanı daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.



İki cumhurbaşkanının karşılama töreninde yer alan bazı ülkelerin büyükelçilerini selamlamaları sırasında askeri bando Dede Efendi'nin "Ey büt-i nev eda" isimli eserini çaldı.



Askeri geçit törenini de izleyen Erdoğan ve Duda daha sonra baş başa ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



