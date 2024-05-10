Polonya'da 35 bin kişilik çiftçi protestosu!

Polonya’nın başkenti Varşova’da çiftçilerin düzenlediği ve yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı yürüyüşte Avrupa Birliği (AB) tarım politikaları protesto edildi.

Polonya'da 35 bin kişilik çiftçi protestosu!
Editör: Metehan Gül

Polonya’da karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı protesto eden çiftçilerin adresi bu kez başkent Varşova oldu.

Polonya'da 35 bin kişilik çiftçi protestosu! - Resim : 1

İşçi sendikaları konfederasyonu NSZZ Solidarnosc'un çağrısıyla ülkenin dört bir yanından bugün Varşova'ya gelen çiftçiler, Şato Meydanı'nda toplandı. Çiftçilere konfederasyona bağlı diğer sendikaların üyeleri de destek verirken, yaklaşık 35 bin kişi yerel saatle 12.00'de Polonya parlamentosuna doğru yürüyüşe geçti.

Polonya'da 35 bin kişilik çiftçi protestosu! - Resim : 2

Protestocular, 4,5 km aşkın yürüyüş güzergahı boyunca sık sık AB ve hükümet aleyhinde sloganlar attı. “Burası Polonya, Brüksel değil”, “Kahrolsun Yeşil Mutabakat”, “Biz çiftçiler AB'den çıkmak istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan kalabalık, yol boyunca vatandaşlara ellerinde kalan elmaları dağıttı.

Polonya'da 35 bin kişilik çiftçi protestosu! - Resim : 3

ÇİFTÇİLERDEN DİYALOG TALEBİ!

Üç saate yakın süren yürüyüşe Hukuk ve Adalet Partisi PiS lideri Jaroslaw Kaczynski, bir önceki dönem başbakanları Beata Szydlo ile Mateusz Morawiecki ve bazı kabine üyeleri katıldı. Göstericilerin parlamento binasına gelmesinin ardından NSZZ Solidarnosc Genel Başkanı Piotr Duda, kendilerinin yeşil bir çevrede yaşamaya karşı olmadıklarını, ancak Yeşil Mutabakat'ın şu anki şekline karşı çıktıklarını, teşvik, diyalog ve referandum istediklerini söyledi. Duda ve beraberindeki heyet daha sonra Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia tarafından kabul edildi. 1 saat kadar süren görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, parlamento önündeki gösteri de olaysız şekilde sona erdi.

POLİSTEN AB TEMSİLCİLİĞİ'NİN ÖNÜNDE GENİŞ ÖNLEM!

Çiftçilerin daha önceki protestosu esnasında Wroclaw'daki AB temsilcilik binasını yumurta yağmuruna tutmasının ardından Varşova polisi, AB Polonya Temsilciliği binası önünde sıkı önlem aldı. Bina önüne barikat kuran polis, binaya yalnızca sendika yöneticilerinin girerek mektup bırakmasına izin verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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