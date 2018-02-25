Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
"Sefer görevi emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız"
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

POMEM sınav sonuçları açıklandı

POMEM sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi Başkanlığının internet sitelerinden öğrenebilecek.

POMEM sınav sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınav sonuçları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 4 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar, planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınavı "asıl" olarak kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #POMEM #Emniyet Genel Müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.