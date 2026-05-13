Pompalı tüfekli baskına takipsizlik kararı kalktı: Dosya yeniden açıldı

Önce takipsizlik kararı verilen, ardından avukatların itirazıyla seyri tamamen değişen davada yeni bir döneme girildi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Pompalı tüfekli baskına takipsizlik kararı kalktı: Dosya yeniden açıldı
Yayınlanma:

Konya’da 8 ay önce F.K. (22) ve ağabeyi S.K. (25) iş yerlerinde bir grubun saldırısına uğrayıp; tekme, tokat ve sopalarla darp edildi. Şüphelilerden 17 yaşındaki Ç.B.’nin pompalı tüfekle önce havaya ateş edip, ardından silahı F.K. ve S.K. kardeşlere doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntüler eşliğinde yürütülen soruşturmada Ç.B. hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘silahlı tehdit’ hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAVGA AYIRMA ÇABASI HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. (22) ve ağabeyi S.K. (25), parkta oturdukları sırada yaşları küçük bir grubun kendi arasında tartıştığını görerek müdahale etti. Kavga eden grubu ayırmaya çalışan kardeşler ile gruptaki gençler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olayın ardından grupta yer alan M.Ö.Y. isimli çocuk, durumu babasına bildirdi. Bunun üzerine zanlının babası, yanına aldığı kalabalık bir grupla birlikte kardeşlerin sanayi sitesindeki iş yerini bastı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan grup, F.K. ve S.K.’ye acımasızca saldırarak darp etti; olayda iki kardeş hafif şekilde bıçaklandı.

Bu sırada 17 yaşındaki şüpheli Ç.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle önce havaya ateş açtı, ardından silahı doğrudan iki kardeşe doğrultarak tehditler savurdu. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda; saldırganların gerçekleştirdiği darp anları ile pompalı tüfekle yaşanan tehdit süreci net bir şekilde yer aldı.

Kaynak: Odatv

Torreira’yı darp eden saldırgan tutuklandı: Sosyal medya detayı dikkat çektiTorreira’yı darp eden saldırgan tutuklandı: Sosyal medya detayı dikkat çektiGündem
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...Gündem
Zindanlardaki vahşet: Katil İsrail, Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırı uyguluyorZindanlardaki vahşet: Katil İsrail, Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırı uyguluyorDünya
takipsizlik kararı pompalı tüfek Baskın
Günün Manşetleri
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
İran füze sahalarının %90’ını korumayı başardı!
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
"Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?