Pompalı tüfekli baskına takipsizlik kararı kalktı: Dosya yeniden açıldı

Konya’da 8 ay önce F.K. (22) ve ağabeyi S.K. (25) iş yerlerinde bir grubun saldırısına uğrayıp; tekme, tokat ve sopalarla darp edildi. Şüphelilerden 17 yaşındaki Ç.B.’nin pompalı tüfekle önce havaya ateş edip, ardından silahı F.K. ve S.K. kardeşlere doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntüler eşliğinde yürütülen soruşturmada Ç.B. hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘silahlı tehdit’ hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAVGA AYIRMA ÇABASI HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. (22) ve ağabeyi S.K. (25), parkta oturdukları sırada yaşları küçük bir grubun kendi arasında tartıştığını görerek müdahale etti. Kavga eden grubu ayırmaya çalışan kardeşler ile gruptaki gençler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olayın ardından grupta yer alan M.Ö.Y. isimli çocuk, durumu babasına bildirdi. Bunun üzerine zanlının babası, yanına aldığı kalabalık bir grupla birlikte kardeşlerin sanayi sitesindeki iş yerini bastı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan grup, F.K. ve S.K.’ye acımasızca saldırarak darp etti; olayda iki kardeş hafif şekilde bıçaklandı.

Bu sırada 17 yaşındaki şüpheli Ç.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle önce havaya ateş açtı, ardından silahı doğrudan iki kardeşe doğrultarak tehditler savurdu. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda; saldırganların gerçekleştirdiği darp anları ile pompalı tüfekle yaşanan tehdit süreci net bir şekilde yer aldı.

