ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Kaşıkçı" ziyaretleri başladı. Türkiye'de de gelecek olan Pompeo önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Amerikan Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye gelecek.



Pompeo ilk olarak Suudi Arabistan Kralı Selman'la kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüşmek üzere Riyad'a gitti.



Pompeo'nun Kaşıkçı için düzenleyeceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.



Pompeo, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr