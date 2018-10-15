ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kral Salman ile kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçının durumunu görüşmek için gittiği Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geleceğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump bugün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçağa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiğini ve Pompeo'nun gerekli olması halinde Türkiye'ye de gideceğini söylemişti.



Sözcü, "Suudi Arabistan hükümetinin şeffaf ve tam desteğiyle Türk yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütebilir ve sonrasında elde edilen sonuçları resmi olarak açıklayabilir" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması nedeniyle, Suudi Arabistan'a gitmişti.



AA'nın edindiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından, 17 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.



Pompeo'nun Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.



Ziyaretten önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Dışişleri bakanımızı derhal Kral'la görüşmeye gönderiyorum" ifadeleriyle ziyareti açıklamıştı.