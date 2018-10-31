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Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı

Kaşıkçı olayı ve Netanyahu'nun Umman ziyareti ardından ABD, Yemen'deki Suudi Arabistan saldırısıyla ilgili tepki verdi. Hem dışişleri hem savunma bakanları Pompeo ve Mattis, ateşkes çağrısında bulundu.

Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı

ABD'den art arda Yemen ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (Mayk Pompeo), ardından da Savunma Bakanı James Mattis (Jeyms Mattis), Yemen'de ateşkes çağrısında bulundu.

Pompeo açıklamasını yazılı yaparken Mattis ABD Barış Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Yemen'de 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısı yaptı. 

Mattis, her ne kadar hava saldırılarında sivillerin hedef alınmaması için uğraşılsa da sonuçta savaşın devam edeceğini vurguladı.

Bakan Pompeo ise yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cemal kaşıkçı #abd #Mike Pompeo #James Mattis
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