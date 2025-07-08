Pos cihazlarıyla dev vurgun! 6 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 2022–2024 yılları arasında faaliyet gösterdiği belirlenen 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi.

İşlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştirildiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içerisinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda ve genellikle gece saatlerinde yapıldığı saptandı.

“GERÇEK TİCARİ FAALİYET İZLENİMİ YOK”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, MASAK ve BDDK raporlarında, söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal örüntüler içerdiği tespit edildi.

Raporlarda, firmaların faaliyet alanları ile işlem zamanları arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğuna dikkat çekildi. Özellikle gece saatlerinde yoğunlaşan işlemlerin organize suç faaliyeti niteliğinde olduğu vurgulandı.

MASAK: KOMİSYON GELİRİ ÜZERİNDEN PARA AKLAMA TESPİTİ

8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda, yapılan işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı ifade edildi. Şüpheli işlem hacminin büyük bölümünün, Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında 16 banka ve ödeme kuruluşu çalışanının da yer aldığı toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bazıları hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.

LÜKS EŞYALARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu.

Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak 10 şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el koyma işlemi uygulandı.