Ücretli plastik poşet düzenlemesi genişletilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplara ilişkin de yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeye göre üretici firmalar ürün kaplarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ücret ödeyecek

Doğayı korumak ve geri dönüşümü sürdürülebilir kılmak için 1 Ocak itibari ile plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak.



Dahası bu düzenlemenin sınırları genişletilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapları için de yeni bir uygulama hazırlığında.



Haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum "Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor" dedi.



Bakan Kurum yeni düzenleme ile ilgili, "Bu uygulamayla birlikte bu tarz ürünleri piyasaya süren firmalar, bu maddelerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracak. Pet şişe başına, cam şişe başına… Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşüme ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız." dedi.



Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlaması öngörülüyor.





ulusal.com.tr