Türkiye Büyük Millet Meclisi, plastik poşetlerin parayla satılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine yeni hafta devam edecek. Poşetlerin en az 25 kuruştan satılmasını içeren teklife göre, ücretsiz poşet veren satış noktalarına ceza kesilecek. Teklife eklenen bir maddeyle yeni imar planlarında bisiklet yolları da zorunlu kılınacak.

Poşetler parayla satılacak, bisiklet yolları zorunlu olacak.



Meclis bu hafta iki kanun teklifi için mesai yapacak.



27 Kasım Salı günü Genel Kurul'da Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.



Geçen hafta görüşmeleri başlayan teklifin bu hafta tümü üzerindeki oylama yapıldıktan sonra maddeleri ele alınacak.



Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.



1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolunun zorunlu olmasını içeren teklif, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 250 lira ceza verilmesini düzenliyor.



Çevre Kanunu'ndaki değişikliklerin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklara ilişkin hazırlanan kanun teklifi de ele alınacak.



Buna göre; Abonelik sözleşmesi ve diğer borçlara ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak. Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, icraya başvurma ile tahsil harçları ise alınmayacak.



Kanun teklifi, ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartını da getiriyor.



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