Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, İstanbul Karaköy'deki Mahkeme Lokantası'nda Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve bir grup gazeteci ile bir araya geldiği buluşmayı yazdı. Işık, yazısında, Doğu Perinçek'in "Kalıbımı basarak söylüyorum; Türk Ordusu’nu bugün Mustafa Kemal’in askerleri komuta ediyor" ifadelerine yer verdi

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, önceki akşam İstanbul Karaköy'de bir grup gazeteci ile akşam yemeğinde bir araya geldi.



Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, o buluşmayı bugün köşesine taşıdı.



Doğu Perinçek'in FETÖ ile mücadelede çok net konuştuğunu belirten Işık'ın yazısı şu şekilde:



"Önceki akşam Karaköy’deki Mahkeme Lokantası’nda Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve bir grup gazeteci akşam yemeğinde bir araya geldik.



Gündem ağırlık olarak dış politika, Suriye’deki gelişmeler ve FETÖ’yle mücadeleydi...



FETÖ’nün en büyük mağdurlarından, kumpasla yıllarca cezaevinde tutulan Perinçek, FETÖ ile mücadele konusunda çok net konuştu: “Bu mücadelede kazanabildiklerimizi geri kazanmamız şart. Ama şunu söyleyebilirim: TSK’daki FETÖ temizliği yüzde 95 oranında başarılı oldu. 30 bin kişi ihraç edildi.



Kalıbımı basarak söylüyorum; Türk Ordusu’nu bugün Mustafa Kemal’in askerleri komuta ediyor. Bunu Amerikan basını da yazıp çiziyor. TSK’yı kaybettik artık Türk ordusunu Avrasyacılar yönetiyor diyorlar.”



İlginç bir 15 Temmuz anısı anlattı Doğu Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya krizi sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerini düzeltmek adına Perinçek’e bir heyet göndermiş. Perinçek devreye girmiş. Rusya’dan bir heyet Ankara’ya gelmiş. Tam da 15 Temmuz FETÖ darbesi girişiminin olduğu gece o heyet Türkiye’deymiş.



Perinçek diyor ki “Türkiye’deki o Rus heyet Erdoğan’ın ekibine bir darbe girişimi olacağına dair uyarıda bulundu.” Perinçek 15 Temmuz gecesi kendisinin de bizzat hükümetle yakın temas halinde olduğunu ve bu darbenin bozguna uğratılması için mücadele ettiğini söyledi.



Perinçek, hükümet yetkililerine o gece “Bu darbe TSK darbesi değildir, bu darbe Amerika, FETÖ darbesidir. Başarılı olamayacak” demiş. Hatta ertesi gün Başbakan Binali Yıldırım arayıp Perinçek’e teşekkür etmiş.



Suriye politikamızın bir an önce değişmesi gerektiği ve Esad’la işbirliğine gidilmesi gerektiğine dikkat çekiyor Perinçek:



“15 Temmuz gecesi Türkiye-Amerika savaşı oldu. Amerika kaybetti. Sokaklarda Amerika’nın tankları, göklerde Amerikan uçakları vardı. Bugün de öyle... PYD falan hikaye. Karşımızda Amerika var. Amerika için esas mesele Türkiye’nin direncini kırmak. Burada akıllı davranmalıyız. Esad’la düşmanlığa devam etmenin anlamı yok. Suriye’de rejimle birlikte çalışmamız şart. Bu inattan vazgeçilmeli.”



ULUSLARARASI HUKUK NASIL İŞLER?



Uluslararası hukukla ilgili ömrü hayatımda duyduğum en güzel tarifi önceki gece Doğu Perinçek yaptı: “Uluslararası hukuk diye bir şey yoktur. Savaşı kazanırsanız uluslararası hukuk sizden yana olur, savaşı kaybederseniz uluslararası hukuk size karşı olur."



ulusal.com.tr