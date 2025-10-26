Prof. Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik! Ev sahibi 'kendim oturacağım' diyerek dava açtı!

Kamuoyunun yakından tanıdığı yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, 4 seneden bu yana ikamet ettiği Sarıyer'deki kiralık villa nedeniyle ev sahibiyle hukuki bir süreç başlattı.

Yaklaşık 1.5 yıl önce el değiştiren villada kiracı olarak yaşamaya devam eden Şengör ile mülkün yeni sahibi Garen Ç. arasında bir anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

YENİ SAHİP "KENDİM OTURACAĞIM" DEDİ, ŞENGÖR KABUL ETMEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Garen Ç. isimli yeni malik, villayı satın aldıktan sonra mülkte kendisinin ikamet etmek istediğini Celal Şengör'e bildirdi. Ancak bu talep, Şengör tarafından olumsuz karşılandı. Prof. Dr. Şengör'ün, villada oturmaya devam ederek aylık 200 bin lira kira ödemesini sürdürdüğü belirtildi. Ancak yeni ev sahibinin tahliye talebi ve Şengör'ün evden çıkmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

EV SAHİBİNDEN TAHLİYE DAVASI GELDİ

İki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözülememesi üzerine villanın yeni sahibi Garen Ç., konuyu yargıya taşıdı. Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Prof. Dr. Celal Şengör hakkında tahliye davası açtı.

Ev sahibinin mahkemeye sunduğu dilekçede, evi yaklaşık 1.5 yıl önce satın aldığını ve kalabalık bir ailesi olduğu için bu villada kendisinin yaşamak istediğini gerekçe olarak gösterdiği öğrenildi.

Prof. Dr. Celal Şengör’ün ise ev sahibinin tahliye talebini reddettiği ve yasal haklarını mahkemede arayacağı bilgisine ulaşıldı.

Mahkemenin, ev sahibi Garen Ç.'nin dava dilekçesini kabul ettiği belirtildi. Şengör’ün mahkemeye sunacağı savunma dilekçesinin ardından davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.