Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ulusal.com.tr'ye özel açıklama

Dünyada bir yılda olan deprem sayısı 3 buçuk milyon. Bu depremlerin ise yüzde 3'ü Türkiye'de oluyor. Bu türkiye için oldukça yüksek. Peki, felaketler ülkesi Endonezya neden depremler ve süpürtüler yani tsunamilerle boğuşuyor?



Adalardan oluşan Endonezya 1. derece deprem kuşağında olan bir ülke. Pasifik Atlas Çemberi'nde yer alıyor. Çemberi kuzeyde Kamçatka, Japonya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Şili, Panama Meksika Pasifik Ateş Çemberi içinde. 8 büyüklüğünden daha şiddetli depremler bu çember içinde oluyor. Burası da dünyada 1. derece deprem kuşağı. Endonezya bu deprem kuşağının büyük bir parçası.



Çemberin çevresinde çeşitli kıtalarda kayma oluşunca ana kara parçaları da bundan etkileniyor. Bu kaysaklardan biri de Hint Okyanusunun üzerinde. Bazı dönemlerde güçlü itlemerle basınç yüzünden süpürtüler oluşuyor. Günümüzde çarpma hızı artık daha da arttı. Tsunami yani süpürtüler 150 atom bombasına denk gelen bir güçle oluşuyor. Felaketlerin boyutu da büyüdü. Durdurmak ise mümkün değil.



Deprem uzmanı İTÜ Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ulusal.com.tr'ye konuştu. "Endonezya'daki olayların benzerleri İstanbul'da olur demek bilimi ayaklar altına almak demektir." dedi. Ancak yaklaşan tehlikeler için de uyardı.



Neyse ki Türkiye Alp-Himalayakuşağı üzerinde, Pasifik Atlas Çemberi'nin dışında. Ahmet Ercan'a göre; İstanbul'da 1 metredeki çöküntüde oluşabilecek dalga cephesi yüksekliği 1,5 ila 2 metre yüksekliğinde.



Ercan, "Türkiye'nin göreceği en büyük deprem 8 büyüklüğündedir." ifadelerini kullandı. Türkiye en şiddetli tsunami ise Güney Ege Yayı üzerindeki Mora, Girit, Fethiye bölgesinde olma ihtimali yüksek. Ülkemizin tarih sayfalarında 5-6 metreyi geçen tsunamiler yer alıyor. Üzerinde bulunduğumuz kuşakta 8'in üzerinde daha büyük bir deprem olamayacağından yüksek dalgaların şehir merkezlerini vurma ihtimali yok. Ancak Ege'deki yanardağ adaları için aynı şey söylenemez.





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