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Prof. Dr. Banu C.'nin Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk'ün sağlam gözünü ameliyat etti iddiası

İstanbul'da bir hastanede görevli Prof. Dr. Banu C.'nin, doktor Fatih Türk'ün sağlam gözünü ameliyat etti iddiası ortalığı karıştırdı. Ameliyat sonrası aynaya bakan Fatih Türk, sağ gözünde dikiş gördü ve skandal olayın yaşandığını fark etti

Prof. Dr. Banu C.'nin Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk'ün sağlam gözünü ameliyat etti iddiası

Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede görev yapıyordu. Görev yaptığı dönemde burun tıkanıklığı yaşayan Dr. Türk, aynı hastanede görevli başka bir doktora muayene oldu. 

Kulak, burun ve boğaz (KBB) doktoru, Türk'ü muayene ettikten sonra sol gözünde göz yüzeyinin kuruması sonucu salgı bezinin alınması gerektiğine karar verdi. Türk, karar sonrası geçtiğimiz yıl haziranda hastanede görevli Prof. Dr. Banu C. tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası aynaya bakan Dr. Türk, sağ gözündeki dikişi görünce yanlış gözünün ameliyat edildiğini anladı. Skandal olay, özel hastane tarafından tutanak altına alındı. 

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Sağlam gözünün ameliyat sonrası zedelenerek görme kaybı ve başka sorunlara yol açtığı için savcılığa başvuran Türk, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Banu C.'den şikâyetçi oldu. Prof. Dr. Banu C., ameliyata girerken sol gözünü ameliyat edeceğini bildiğini fakat sağ gözünde bir sıkıntı gördüğü için bu gözü de ameliyat etmek zorunda kaldığını anlattı. 

Adli Tıp ise savcılığa Türk'ün sol gözünün ameliyat edilmediğini belirten rapor sundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih türk #banu c
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