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Prof. Dr. Birgül Ayman Güler'den önemli uyarılar

Emperyalizmin "Tek dünya düzeni" hedefi tutmadı. Oluşturulmak istenen "Yeni düzen" için çalışmalar başladı. Türkiye'nin içinden geçtiği yerel seçim süreci ie yakından bağlantılı olan bu emperyalist sistem ile ilgili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, açıklama yaptı. Güler, emperyalizmin aklındaki fikrin "Şehir devlet çağı" olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler'den önemli uyarılar

"Yeni Dünya Düzeni" yerini "Şehir Devlet Çağına" bırakıyor.

Türkiye'nin geride bıraktığı yerel seçimler, emperyalizmin üzerinde çalıştığı  "yeni düzen" için belirleyici oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" ifadesi bu yeni süreci gözler önüne serdi.

Prof Dr. Birgül Ayman Güler, dünaydaki bu yeni oluşum ile ilgili Ulusal Kanal'a konuştu. 

Güler, Türkiyenin oluşturulmak istenen bu sistemden bağımsız düşünelemeyeciğinin altını çzidi.

Birgül Ayman Güler, Türkiye'de de bu fikirle karşı karşıya kalındığını belirtti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Birgül Ayman Güler
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