Organ bağışı taraftarı olmadığını belirten Prof. Dr. Celal Şengör, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı. Şengör'ün sözlerinin ardından çok sayıda sosyal medyan kullanıcısı tepki gösteren paylaşımlar yaptı

Halk TV’de canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.



Kendisine organlarını bağışamak istediklerini söyleyenler olduğunu anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar." diye konuştu.



Şengör, "Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” diye konuştu.



insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu ancak tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini de belirten Şengör, “Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın” dedi.



Sosyal medyadan tepkiler

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Celal Şengör'ün fikirlerine katılmadığını ama Şengör'ün linç edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yavuz, "Celal Şengör’ün bütün fikirlerine ben de katılmıyorum. Ama C. Şengör ne düşünüyorsa onu ifade eden nadir kişilerden biri. Aynı düşünmüyor diye linç etmenin alemi yok! Fikir hürriyetini mi savunuyoruz, beğendiğimiz fikirlerin hürriyetini mi? Karar verelim!" diye yazdı.



AKP'li Prof. Dr Burhan Kuzu ise Şengör'e tepki gösterdi. Kuzu, "Celal Şengör:” Elin dangalağına organ verip yaşatmanın anlamı yok”.Şu densiziğe bakın.Bir de ismin önünde Prof. Ünvanı var.Sanki kendine organ İster gibi.Şuan benim kardeşim de akciğer nakli bekliyor.Gel de yoğun bakım ünitelerinde ızdırap içinde kıvranan gencecik hastalara bak." dedi.



Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise Şengör'e tepki gösterdi. Pazarcı, "Dışkı yemeği kutsayan; Kenan Evren hayranı; din, başörtü ve Fatih düşmanı Prof. Celal Şengör yine saçmaladı... Halk Tv'de organ bekleyen hastalara "dangalak" dedi. Kendi diyor, 35 yıldır halkın arasına çıkmamış. Halktan uzak, ama Halk Tv ekranında! Tek marifeti de halka sövmek." diye yazdı.













