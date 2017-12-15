Amerika ve İsrail'in yeni işgal girişimleri, 1970'li yıllarda Filistin'e destek veren Türk devrimcilerinin mücadelesini akıllara getirdi. Filistin'e bizzat gidip oradaki savaşa katılan Aydınlık hareketinin önderlerinden Prof. Dr. Ercan Enç, o süreçte yaşadıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Amerika ve İsrail'in Kudüs hamlesinin ardından 1970'lı yıllardaki Filistin davasına destek veren Türk devrimcilerinin mücadelesi yeniden gündeme geldi.



O dönemlerde 68 kuşağından birçok genç, bağımsız Filistin için işgalcilere karşı cephede savaştı. Bazıları şehit düştü, bazıları ise gazi oldu.



1969 yılında bizzat Filistin'e giden Aydınlık hareketinin liderlerinden Prof. Dr. Ercan Enç, o dönemi Ulusal Kanal'a anlattı.







O dönem Filistin'e giden devrimciler İsrail güçleriyle sıcak çatışmalara girdiler. Bunlar'dan bir tanesi de Gor Çukuru'nda İsrail tanklarının saldırısıydı.



Bir ay bölgede kaldıktan sonra Türkiye'ye döndükler, sınırdan geçtikten sonra illegal örgüte üye oldukları iddiasıyla yakalandıklarını yakalandılar.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Uğur Marangoz

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