Prof. Dr. Görür'den Marmara Depremi Uyarısı

Olası Marmara depremine ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Görür, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinde deprem olacak. Öyle 4’lük, 5’lik depremlerden bahsetmiyorum. 7 ve üzeri büyüklüğündeki afet niteliğinde depremler olacak. Dolayısıyla bu ülkede herhangi bir gece bir sabah kalktığınızda herhangi bir yerde büyük bir depremin olduğunu, binlerce evin yıkıldığını, insanımızın öldüğünü duyabilirseniz." dedi.

Çözüm için önerilerde bulunan Görür, depreme dirençli yerleşim alanları oluşturmanın büyük önem arz ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, “Depremin şiddeti binaya, yapıya ve binanın gücüne de bağlıdır” dedi.



