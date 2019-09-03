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Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu hayatını kaybetti

-Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu hayatını kaybetti

Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Abbasoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Memorial Şişli Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Haluk Abbasoğlu'nun cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada, Abbasoğlu'nun acı haberini alan yakınları, meslektaşları ve öğrencileri sosyal medya aracılığıyla taziye mesajları paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul üniversitesi #arkeoloji #Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
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