Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Artçı depremler ne kadar sürecek?

ARTÇI SARSINTILAR NE KADAR SÜRECEK?

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, artçı depremlerin ne kadar süreceğine dair şu sözlerle aktardı:

"2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem.

7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor. Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir."