Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Artçı depremler ne kadar sürecek?
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Artçı depremler ne kadar sürecek?" sorusunu da yanıtladı.
Sabah'ın haberine göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ili de etkilendi. Kahramanmaraş depremin ardından 15 gün sonra Hatay'da 6.4, ve 5,8'lik deprem meydana geldi. Son olarak Merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ARTÇI SARSINTILAR NE KADAR SÜRECEK?
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, artçı depremlerin ne kadar süreceğine dair şu sözlerle aktardı:
"2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem.
7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor. Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir."
FAY ÜZERİNDE YAPILAŞMA YAPILMAYACAK
Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:
"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantı yapıldı. 20'ye yakın bilim insanı görüşlerini belirtti. Bakanımızın da hemfikir olduğu, konutların faya en az 500 metre mekanizması da şu an da yeni konutlarda uygulanıyor.
En az 500 metre uzaklıkta olmasına karar verildi. Çünkü gördük ki fay üzerindeki her şey yırtılıyor. Fay üzerinde yapılaşma yapılmayacak ve belli bir mesafede olacak. "
"SIVILAŞMA RİSKİ OLAN YERLERE EV YAPILAMAMALI"
"Depremler bize gösterdi ki sıvılaşma burada çok riskli. Bazen kilometrelerce sıvılaşma olduğunu görüyoruz bu bölgede çalıştığımızda. Bu nedenle sıvılaşma tehlikesi olan yerlere ev yapılmaması gerekiyor. Zaten bu anlamda da rezerv alanlar sıvılaşmanın dışındaki alanlar olarak seçildi."