Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD'nin hedefinin Türkiye etkisizleştirmek olduğunu söyledi. Önemli açıklamalar yapan Ünal, Türkiye'nin Suriye ile görüşmesi gerektiğini ve ABD karşı mitinglerin yapılması gerektiğini vurguladı

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında önemli açıklamalar yaptı.



Ünal, ABD'nin hedefinin PKK devleti olduğunu söyledi.



Hasan Ünal, ABD'nin yapmak istediklerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini belirtti.



Prof. Dr. Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Ünal, görüşmeden bir sonuç çıkmadığını düşündüğünü aktardı.



"IŞİD, PYD'ye katılıp bize karşı savaşıyor" diyen Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Ünal, "ABD'nin hedefi Türkiye'yi etkisizleştirmek" şeklinde konuştu.



"Türkiye, Suriye ile görüşmeli" açıklamasını yapan Hasan Ünal, Türkiye ve Suriye'nin terör örgütü PYD'ye karşı mücadele ettiğini ifade etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı.



Soruşturmayı değerlendiren Ünal, "Böyle bir yapılanmaya dünyanın hiçbir yerinde izin verilmez" diye konuştu.



Suriye'deki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Prof. Dr. Ünal, "Halkımız Afrin'de Amerika ile savaştığımızın farkında" yorumunu yaptı.



Ünal, Suriye'nin terör örgütü PYD'yi desteklediğine yönelik haberlerin yalan olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD karşıtı mitinglerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Ünal, "AKP vatan savaşını yönetebiliyor mu?" sorusunu "Suriye ile tam işbirliği yapılmalı" diye yanıtladı.



ABD'nin emperyalist planlarına dair konuşan Hasan Ünal, "Çok kutuplu dünya düzeninde yaşıyoruz" dedi.



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