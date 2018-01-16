Amerika'nın 30 bin kişilik terör ordusu hamlesini 1964 yılındaki Türkiye'yi tehdit eden Johnson Mektubu olayına benziyor. Washington'un Suriye'de devlet kurmak istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Ünal’a göre, Amerika'ya yanıt olarak Suriye ile işbirliği içinde Afrin operasyonu başlatılmalı.

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Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Hasan Ünal, Amerika'nın terör ordusu hamlesinin ikinci bir Johnson Mektubu olduğunu söyledi.



Dönemin ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson, 1964 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmasını istememiş, silah ambargosuyla tehdit etmişti.



Ünal, son gelişmelerle Türk Amerikan ilişkilerinin düzeltilemeyecek bir boyuta taşınabileceğini de belirtti.



Ulusal Kanal'a konuşan Ünal, PKK ordusu hamlesine karşı Türkiye'nin bir an önce Suriye ile işbirliği kurarak Afrin harekatını başlatmasını gerektiğini ifade etti.



Ankara'nın Şam ile doğrudan temasa geçmesinin Moskova'nın PYD'ye olan tavrını etkileyeceğini savunan Ünal'a göre, aksi halde Türkiye'nin milli çıkarları tehlikeye girer.



ulusal.com.tr