Hazar denizinin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması için 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelerden anlaşma çıktı. Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili imzaları attı.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkeler arasında gerginlik konusu olan Hazar Denizi'nin statüsü böylece belirlenmiş oldu.Uzmanlara göre ABD'nin İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı alırken anlaşmanın sağlanmış olması oldukça önemli.
Uzmanlar anlaşmanın Amerika’yı bölgeden dışladığını belirtiyor. Prof. Dr. Hasan Ünal, yalnızca bu anlaşma ile değil, ABD’nin saldırgan tavrına karşı birçok ülkenin ayağa kalktığını belirtti.
Ünal, Hazar Denizi anlaşmasını “çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz” sözleriyle de açıkladı.
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HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
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