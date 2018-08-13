Bölgede Amerika'nın masada olmadığı büyük bir enerji anlaşmasına imza atıldı... Hazar Denizi'ndeki statü sorunları aşıldı. Kıyıdaş ülkeler kaynaklardan ortak bir şekilde faydalanabilecek. Anlaşmanın Amerika’yı bölgeden dışladığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin bu süreçte atması gereken adımları da sıraladı.

Hazar denizinin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması için 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelerden anlaşma çıktı. Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili imzaları attı.Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkeler arasında gerginlik konusu olan Hazar Denizi'nin statüsü böylece belirlenmiş oldu.Uzmanlara göre ABD'nin İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı alırken anlaşmanın sağlanmış olması oldukça önemli.Uzmanlar anlaşmanın Amerika’yı bölgeden dışladığını belirtiyor. Prof. Dr. Hasan Ünal, yalnızca bu anlaşma ile değil, ABD’nin saldırgan tavrına karşı birçok ülkenin ayağa kalktığını belirtti.Ünal, Hazar Denizi anlaşmasını “çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz” sözleriyle de açıkladı.Peki dış politikada denklemler yeniden oluşturulurken Türkiye ne yapmalı?AMERİKASIZ ANLAŞMALAR DÖNEMİTEK KUTUPLU DÖNEMİN SONUTÜRKİYE NE YAPMALI?HABER: DOĞUKAN ÇOBANKAMERA: UĞUR MARANGOZ