banner988
'Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz'
'Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz'
Rus medyasından Bağdadi iddiası
Rus medyasından Bağdadi iddiası
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti

Prof. Dr. Hasan Ünal: Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz

Bölgede Amerika'nın masada olmadığı büyük bir enerji anlaşmasına imza atıldı... Hazar Denizi'ndeki statü sorunları aşıldı. Kıyıdaş ülkeler kaynaklardan ortak bir şekilde faydalanabilecek. Anlaşmanın Amerika’yı bölgeden dışladığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin bu süreçte atması gereken adımları da sıraladı.

Prof. Dr. Hasan Ünal: Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz
Hazar denizinin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması için 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelerden anlaşma çıktı. Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili imzaları attı. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkeler arasında gerginlik konusu olan  Hazar Denizi'nin statüsü böylece belirlenmiş oldu.Uzmanlara göre ABD'nin İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı alırken anlaşmanın sağlanmış olması oldukça önemli. 

Uzmanlar anlaşmanın Amerika’yı bölgeden dışladığını belirtiyor. Prof. Dr. Hasan Ünal, yalnızca bu anlaşma ile değil, ABD’nin saldırgan tavrına karşı birçok ülkenin ayağa kalktığını belirtti.

Ünal, Hazar Denizi anlaşmasını “çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz” sözleriyle de açıkladı.

Peki dış politikada denklemler yeniden oluşturulurken Türkiye ne yapmalı?


AMERİKASIZ ANLAŞMALAR DÖNEMİ 

TEK KUTUPLU DÖNEMİN SONU 

TÜRKİYE NE YAPMALI?

HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.