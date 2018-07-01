İsrailli yetkililer, Türkiye’nin ABD karşıtı ülkelerle işbirliği yaptığını belirtti. S-400 ve bölgesel işbirliğini örnek gösteren yetkililer, Türkiye’nin NATO’dan ayrılması gerektiği görüşünde... İsrail’den gelen açıklamaların önemli olduğunu belirten uzmanlar da Ankara’nın atması gereken adımları sıraladı.

“ABD karşıtı Türkiye NATO’dan çıkmalıdır”. Bu görüş İsrail’e ait.Amerika’da çıkan bir dergide yer alan habere göre İsrail silahlı kuvvetleri Washington’un Ankara’ya F-35 satışını durdurması noktasında görüşlerini bildirdi.Dergiye konuşan İsrail kaynakları, Türkiye'nin kağıt üzerinde NATO üyesi olduğunu ve ABD’ye karşı olan ülkelerle işbirliği yaptığını ifade etti.İsrail, Türkiye’nin Batı karşıtı bir güç haline geldiği görüşünde. Yetkililere göre, İsrail’in bu kapsamda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'yle zirveler yapması da oldukça önemli.İsrailli yetkililer Türkiye’nin NATO’dan çıkartılması gerektiğini savunuyor.İsrailli kaynaklar, Türkiye’nin batı karşıtı bir güç haline gelmesine gerekçe olarak da Türkiye’nin Çin’le yaptığı işbirliğini, Rusya’dan S-400 satın almasını gösteriyor.Uzmanlar İsrail’in bölge politikasına karşı Ankara’nın atması gereken adımları sıraladı.Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’a göre Doğu Akdeniz’deki tehditlere karşı da Mısır’la işbirliği de oldukça önemli.