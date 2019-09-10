Prof. Dr. Hasan Ünal: Türkiye açısından kabul edilemez bir durum

Amerika ile güvenli bölge süreci tıkandı. Washington oyalama taktiğini devreye soktu. Ankaraise ikinci bir Menbiç süreci yaşamak istemiyor.



Kabine toplantısının ana gündem maddesi güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna operasyon. Toplantı öncesi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Amerika'ya sert mesajlar verildi.



Amerika ile yapılan ilk kara devriyesine, ABD askeri konvoyuna eşlik eden PKK/PYD flamalı araçlar damga vurmuştu. Öte yandan terör örgütüne mühimmat ve eğitim desteği de sürüyor.



Siyasi arenada sert mesajlar verilirken, Amerika'lı komutanlardan Ankara'ya sürpriz bir ziyaret yapıldı.

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson, Genelkurmay Başkanlığ'nda temaslarda bulundu. Temaslara, Akçakale'deki ortak harekat merkezinde devam edileceği bildirildi.

Amerika'nın PKK desteği ve güvenli bölge konusunda aldığı tavır uzmanların da gündeminde.

Prof.Dr. Hasan Ünal, ortak devriyede Amerika'nın PKK ile ortak görüntü vermesin değerlendirdi. Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda uyardı.

ulusal.com.tr