Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek, 'Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, Amerika' sözleriyle ilgili 'Ankara protokolünde karşılama iki bayrakla yapılır. Bayrak tutmak İnönü'yü Amerikancı yapmaz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek yaptığı konuşma tartışılmaya devam ediyor.



"İlk IMF anlaşmasının altında darbe yönetiminin başı Cemal Gürsel'in, onu takip eden 4 anlaşmanın altında da devrin CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır" diyen Erdoğan, İnönü'nün fotoğrafını göstererek, "İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle" ifadelerini kullandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan "Bidebunudinle" programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayan bayrak tartışmasını yorumladı.



'O GÜN ORADAYDIM'

Fotoğrafın dönemin ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson'ın Türkiye'ye ziyaretinde çekildiği ifade eden Ortaylı, "Ben o gün oradaydım. Fotoğraftaki İş Bankası'dır. Ankara Ulus'tadır. Ben çok iyi hatırlıyorum Kennedy'nin yardımcısı Johnson'ın Ankara ziyaretiydi. 63 Kasımıydı. İsmet Paşa Başbakan'dı ve o yüzden o karşıladı. Orada büyük bir kalabalık vardı." dedi.

"Ankara misafir ağırlamaktan çok hoşlanıyordu. Johnson'dan önce Eisenhower gelmişti. Caddeler yıkılmıştı. Johnson geldiğinde oradaydım. Kalabalık daha çok İsmet Paşa'yı alkışlıyordu. Tabii ki elinde bayrak vardı herkesin olduğu gibi. Bu birinci resimde iyi görünmüyor ikincisinde kaldırmış. Ankara protokolünde karşılama 2 bayrakla yapılır." diye Ortaylı, şunları da söyledi:



'İNÖNÜ NECİ OLMAK LAZIMSA OCU OLMUŞ BİR ADAMDIR'

"İnönü gereken bayrağı tutar boşverin onu tartışmayalım. Bu kimseyi Amerikancı yapmaz. Biz de çok bayrak tuttuk ama bu beni de Amerikancı yapmadı."



Ortaylı, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnönü niye Amerikancı olsun. İnönü hiçbir şeyci değildi. Neci olmak lazımsa ocu olmuş bir adamdır. Ne Almancı oldu ne Rusçu oldu. Paşanın bütün unsurlara karşı da şüphesi vardır."