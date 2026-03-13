Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir özel bir hastanede yoğun bakım altında tutuluyordu. 78 yaşındaki Ortaylı'nın tıbbi tedavi süreci bu hastanede devam ediyordu.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildiği öğrenilen Ortaylı, bu işlemin ardından hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın ailesi, dün sanal medya hesapları üzerinden ünlü tarihçinin sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sürece ilişkin bir diğer açıklama ise Gazeteci Fatih Altaylı'dan gelmişti. Tarih profesörü İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Altaylı, kamuoyundan dua talep ederek, "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerine yer verdi.

AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz."

CENAZE PROGRAMI DAHA SONRA DUYURULACAK

Yapılan açıklamanın sonunda, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze törenine ilişkin detayların henüz netleşmediği ve bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.