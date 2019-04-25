Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Amerika'nın Karadeniz'deki stratejik hedeflerini Ulusal Kanal'a anlattı. Prof. Dr. Üçüncü, Türkiye'nin Rusya'nın yanında konumlanmasıyla Amerika güdümlü PKK'nın Karadeniz'de şansı olmadığını söyledi.

Karadeniz 21.yüzyılda Avrasya jeopolitiğinin ana eksenlerinden biri.



Karadeniz sadece Türkiye için değil Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için de stratejik.

"Atlantik Bloğu Rusya’yı ve Avrasya Bloğunu zayıflatmak için Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bir takım siyasi manipülasyonlarla, gelecek 10 yılda Rusya’yı Kafkasya’dan atmak gibi bir stratejik planı olduğunu kendi raporlarında apaçık ifade ediyor. Karadeniz’de Türkiye ve Rusya’nın ortaya koyduğu, Ukrayna’nın daha önce buna katıldığı Karadeniz Barış Gücü, çok önemli fonksiyonlar icra etti. Ancak şimdi görüyoruz ki NATO buna razı değil. Montrö Anlaşması’na aykırı olarak Karadeniz’de sürekli kuvvet bulundurarak, Ukrayna krizi üzerinden, Kerç Boğazı’na müdahale üzerinden, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmenin planlarını yapıyor."



Amerika'nın Karadeniz stratejileri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Ulusal Kanal’a konuştu. PKK'nın Karadeniz’de zemin bulamadığı halde, bölgede kalmak konusundaki ısrarına dikkat çekti.

"PKK’nın Karadeniz açılımları, tamamen, Avrasya’daki bu jeopolitik eksene Atlantik adına bir hançer gibi saplanmaya, engellemeye yönelik. Şimdi biraz daha kuzeyden arkasını doğuya dayayarak Ermenistan üzerinden birtakım şeyler denemeye çalışacaktır, ama hiçbir başarı şansı görünmüyor."



Atlantik cephesinin Karadeniz’deki hedeflerini anlatan Üçüncü, Türkiye'nin izlemesi gereken yolu anlattı ve uyardı.

"Ve bu aşamada Atlantik bunlara yeni bir görev tanımladı. Bunun için Karadeniz, çok daha öncelikli bir hale geldi. Rusya’yı Kafkasya’dan atmak, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesinin ana akslarından birini kilitlemek, Türklerin Türk Dünyası ile olası bir bütünleşmesini engellemek, bunlara yönelik çoklu bir provokasyon yapmak istiyorlar. Önümüzdeki süreçte bu tür denemeler görebiliriz."





HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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