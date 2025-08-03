Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti

Tarihi Kentler Birliği’nin Onursal Danışma Kurulu Başkanı ve kurucularından olan Prof. Dr. Metin Sözen yaşamını yitirdi. Türkiye’nin kültürel mirasıyla ilgili uzun yıllardır çalışmalar yürüten Sözen, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Sözen’in vefatının ardından, kurucularından olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından yayımlanan açıklamada, Onursal Danışma Kurulu Başkanı’nın kaybı nedeniyle yaşanan derin üzüntü dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurucularımızdan ve Onursal Danışma Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Metin Sözen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’nin kültürel mirasını görünür kılmak için ömrünü adayan, kentlerin tarihsel ve kültürel değerlerini korumak için büyük çaba sarf eden değerli hocamızı yitirdik. İlham veren çalışmalarıyla TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Ödülü’ne layık görülen hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Cenaze töreni yarın (Pazar) İstanbul Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek. Sözen’in naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

MAHİR POLAT’TAN DUYGU DOLU VEDA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Metin Sözen’e şu sözlerle veda etti:

"Sevgili hocam Prof. Dr. Metin Sözen'i kaybettik. Türkiye, çok büyük bir değerini yitirdi.

Yalnızca bir akademisyeni değil; bu ülkenin kültürel vicdanını, hafızasını, binlerce yıllık tarihî ve kültürel çevresinin korunmasına ömrünü adamış anıt bir kişiliği kaybettik.

Gönlümden çıkmayan, 2024 yılında evinde yaptığımız o son uzun sohbet—ortak dertlerimizin, ortak çabalarımızın, kuşaklar boyunca değişmeyen kaderimizin—yılların birikimini sessizce birbirimize emanet ettiğimiz bir vedaydı.

Hocam, Divriği'nin taşlarında, Kemaliye'nin sokaklarında, Erzincan'ın avlularında; Safranbolu'nun ahşabında, Tire'nin çarşısında, Birgi'nin gölgesinde, Sille'nin duvarlarında, Niksar'da, Arapgir'de, Kayseri'de Amasya'da, Tokat'ta, Mardin'de, Antalya Kaleiçi'nde, Tarsus'ta… Hep oradaydınız. Her detayda, Türkiye'nin asıl değerlerine gösterdiğiniz sadık inanç vardı. Bu toprakların belleğini korumaktan hiç vazgeçmediniz. Şimdi biz de vazgeçmeyeceğiz. Minnetle, sevgiyle…

Evvel giden dosta selam ile…"

METİN SÖZEN KİMDİR?

1936 yılında Elazığ’ın Harput ilçesinde doğan Metin Sözen, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam eden Sözen, 1973 yılında doçent, 1979 yılında ise profesör unvanını aldı.

Uzun yıllar boyunca İTÜ’de öğretim üyeliği yapan Sözen, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında birçok öğrenci yetiştirdi. Akademik çalışmaları kadar sahadaki katkılarıyla da tanınan Sözen, 1990 yılında kurduğu ÇEKÜL Vakfı ile Türkiye’nin dört bir yanında koruma bilincinin yayılmasına öncülük etti.

Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasına önayak olan Sözen, bu kurumun Onursal Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Ayrıca TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Bilim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde de bulundu. Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması sürecinde etkin rol oynadı.

Prof. Dr. Metin Sözen; TBMM Üstün Hizmet Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Onur Ödülü, Vakıf İnsan Ödülü, TMMOB Jüri Özel Ödülü, Aga Khan Mimarlık Ödülü ve 2007 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi birçok saygın ödülün sahibiydi. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından kendisine onursal doktora unvanı verildi.

Sözen’in adı Türkiye’nin farklı şehirlerinde parklar, kültür merkezleri ve caddelerde yaşatılmaya devam ediyor. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl belediyelere verilen “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü” ile kültürel mirasa katkı sağlayan kurumlar onurlandırılıyor.