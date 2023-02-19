Prof. Dr. Naci Görür: "Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Artçı depremleri hatırlatan Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz" ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası kendisine yöneltilen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt veren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, iki büyük depremin olduğu faylarda enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirtti.
Görür, "Bir yerde büyük deprem olunca o yörede ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz. Kuzey Anadolu Fay Zonunda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz" dedi.
"UZUN SÜRE SAKİN DURURLAR"
Görür, şu ifadeleri kullandı;
"Bugünkü depremlerin olduğu Doğu Anadolu Fayında enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz."
"Bu fay zonlarında bir müddet büyük depremlerde kırılmamış fay parçaları kırılır ve zonlar artık uzun süre sakin duracak şekilde dururlar. Bu söylediklerim ülkemizin en önemli iki fay zonu için geçerlidir."