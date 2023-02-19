Prof. Dr. Naci Görür: "Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz"

Görür, "Bir yerde büyük deprem olunca o yörede ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz. Kuzey Anadolu Fay Zonunda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz" dedi.