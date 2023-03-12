Prof. Dr. Naci Görür: "Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında"

"BÖLGE AKTİF FAYLARIN ETKİSİ ALTINDA"

Görür, paylaşımlarında şu uyarılara yer verdi:

- Adıyaman- Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu- Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7'den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu.