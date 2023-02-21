Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem beklediği iki bölgeye dikkat çekti

Jeofizikçi Prof. Dr. Naci Görür'ün Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından NTV canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamarın satır başlıkları:

"Kahramanmaraş depremleri olduğunda dedik ki güneyde Adana havzasına ve Hatay yöresine dikkat etmek gerekiyor. Oralarda da kırılmamış faylara enerji transferi olacağı için kırılıp deprem üretebilirler. Şimdi Hatay'da bu deprem oldu. 6,4 küçük değil.

Daha Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında yani Maraş'tan Hatay'a kadar olan kısımda büyük bir deprem beklemiyoruz. Belki Türkiye sınırları dışarısında olursa o da bizi şu an pek ilgilendirmiyor."