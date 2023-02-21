Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem beklediği iki bölgeye dikkat çekti
Jeofizikçi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı. Görür, "Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor" uyarısını tekrar hatırlattı.
Jeofizikçi Prof. Dr. Naci Görür'ün Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından NTV canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamarın satır başlıkları:
"Kahramanmaraş depremleri olduğunda dedik ki güneyde Adana havzasına ve Hatay yöresine dikkat etmek gerekiyor. Oralarda da kırılmamış faylara enerji transferi olacağı için kırılıp deprem üretebilirler. Şimdi Hatay'da bu deprem oldu. 6,4 küçük değil.
Daha Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında yani Maraş'tan Hatay'a kadar olan kısımda büyük bir deprem beklemiyoruz. Belki Türkiye sınırları dışarısında olursa o da bizi şu an pek ilgilendirmiyor."
"ADANA'DA DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"
"Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım.
Bir bu Maraş depremleri özellikle Malatya civarlarında Sürgü fayı kırılınca 7.6, belki Malatya fayı batısında, kuzeyinde Ovacık fayı ve daha doğuya doğru gidince Karakoçan fayında da biraz enerji transferi olmuş olabilir. Oralara da dikkat edilmesi lazım. Hem halk bilsin, hem yerel yönetimler bilsin yani bir bakıma teyakkuzda olmak bakımından."
"DEPREMSİZ BİR DÖNEME GİRİLECEK"
"İki büyük deprem bölgedeki fay sistemlerini zorladı. Bölge hareketli bu zaman içerisinde durulacaktır. Burada halkı rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Adana'da belirli bir deprem olduktan sonra, olma ihtimali var. Kıbrıs'ta da var.
Adana veya Kıbrıs'ta bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman. Bir de Bingöl Karlıova'yla Göynük arasında depremler olduğu zaman Doğu Anadolu büyük ölçüde enerjisini bitirmiş olacak. Dolayısıyla Doğu Anadolu fayının etrafında olan bütün kentler büyük bir depremle karşı karşıya kalmayacak."
"İSTANBUL DEPREMİ DE OLUP BİTERSE..."
"Diyelim ki Erzincan ile Bingöl arasındaki Yedisu fayı depremi üretip İstanbul depremi de olup biterse uzun zaman boyunca Kuzey Anadolu fayı boyunca da büyük depremler olmayacak. Yani Türkiye bu iki kuşakta depremsiz uzun yıllara girecek. Böylece depreme dayanıklı kentler inşa etme şansı olacak."