Prof. Dr. Naci Görür İzmir Depremi Sonrası Konuştu!

İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Bayındır olan depremde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. İşte o açıklama...

Naci Görür'den İzmir'deki Deprem Sonrası Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin Küçük Menderes Grabeni içinde yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: