Prof. Dr. Naci Görür İzmir Depremi Sonrası Konuştu!

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan deprem sonrası açıklama yaptı. Görür, açıklamasında yaşanan depremin Küçük Menderes Grabeni içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür İzmir Depremi Sonrası Konuştu!
Editör: Uğur Çam

İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Bayındır olan depremde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. İşte o açıklama...

Naci Görür'den İzmir'deki Deprem Sonrası Açıklama 

 Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin Küçük Menderes Grabeni içinde yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

- Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle.
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