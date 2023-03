Prof. Dr. Naci Görür'den "9.0" açıklaması: ''İstanbul'daki deprem 9 şiddetinde mi olacak?''

"DEPREMİN ŞİDDETİNİN 9.0’I BULACAK"



Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her fırsatta dile getiren Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yer ve zamandan bağımsız olarak ülkenin her an depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.