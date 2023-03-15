Prof. Dr. Naci Görür'den "9.0" açıklaması: ''İstanbul'daki deprem 9 şiddetinde mi olacak?''
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdiklerini ve kıyı içerisinde alanlarda depremin şiddetinin 9.0 hissedileceğini açıkladı. Görür, Twitter üzerinden vatandaşların, “Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?” sorusuna yeni bir açıklamada bulundu.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kısa Dalga'da Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtladı. Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdiklerini, özellikle kıyıda on kilometre içerisinde kalan alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini ifade etti.
"DEPREMİN ŞİDDETİNİN 9.0’I BULACAK"
Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her fırsatta dile getiren Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yer ve zamandan bağımsız olarak ülkenin her an depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Marmara Bölgesinde deprem alarmı verdiklerini, özellikle kıyıda on kilometre içerisinde kalan alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini ve Avrupa Yakası’nda deprem zararlarının daha fazla hissedileceğini belirten Naci Görür, depremin şiddetinin 9.0’ı bulacağını ifade etti.
Naci Görür'ün yaptığı bu açıklamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara "istek üzerine bir açıklama" diyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- İSTEK ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA: Bir çok arkadaş hayretler içerisinde "Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi ?" diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız.