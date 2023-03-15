Prof. Dr. Naci Görür'den "9.0" açıklaması: ''İstanbul'daki deprem 9 şiddetinde mi olacak?''

Naci Görür'ün yaptığı bu açıklamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara "istek üzerine bir açıklama" diyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- İSTEK ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA: Bir çok arkadaş hayretler içerisinde "Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi ?" diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız.