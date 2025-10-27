Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası açıklama geldi: 'Bu horst parçalanıyor!'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydetti. İstanbul ve İzmir'i de sallayan deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 'parçalanan horst' uyarısı geldi ve "hasarlı evlerden uzak durun" çağrısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre, 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Meydana gelen bu sarsıntının merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu açıklandı.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere, hem Marmara Bölgesi'nde hem de Ege Bölgesi'nde bulunan pek çok ilde depremin hissedildiği rapor edildi.
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği de belirlenen bilgiler arasında yer aldı.
Konuyla ilgili olarak yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.
Görür, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aktaş-Sındırgı/Balkesir'de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun"